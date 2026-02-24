「老後は自然とお金を使わなくなる」――そう思っていませんか？レジャーも減り、食べる量も落ち着く。だから生活費も下がるはず、と。しかし実際には、現役時代の価値観がそのまま持ち込まれ、思わぬ支出が膨らむ家庭もあります。年金25万円、貯蓄3,000万円。それでも食費は月15万円。「健康なうちに美味しいものを」と語る60代夫の主張は正しいのか。その言葉の裏に潜む、見落としがちな落とし穴とは…… FPの三原由紀氏が解説