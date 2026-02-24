TWOSTONE&Sonsの取締役に就任した長谷川創氏。PR業界大手として知られる東証プライム上場企業・ベクトルに創業初期から参画し、代表取締役社長や取締役副社長、グループCOOなどを務めながら、PR事業の立ち上げや上場をはじめ、ベクトルの成長をけん引してきた人物だ。そうしたキャリアを背景に、PR事業のプロフェッショナルである長谷川氏がエンジニアプラットフォーム事業を中心に展開するTWOSTONE&Sonsに参画したことは