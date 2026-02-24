「家庭環境に問題がある＝ 非行に走りやすい」はウソ！？非行の原因として直接関係するものとは？ 家庭より友人関係の影響が大きい 少年の非行が取り上げられると、その家庭環境に目が向けられることが多くあります。たとえば、両親から暴力を受けて育つと、子どもは問題解決の手段として、相手を攻撃するのが一般的だと考えてしまうようになりがちです。 ただし、実証的な研究によると、非行の原因としての家庭環境は、一般に