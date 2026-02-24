日本時間１０時００分に中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（2月）10:00 予想3.0%前回3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート1年）) 予想3.5%前回3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート5年）)