ドジャースのロバーツ監督が２３日（日本時間２４日）、開幕へ向けた先発ローテーションについて見解を語った。現地メディアでは、順当なら山本由伸、大谷翔平、Ｂ・スネル、Ｔ・グラスノー、佐々木朗希、Ｅ・シーハンの６人でローテを組むと想定されている。だがスネルは昨季のダメージが抜けきれず、開幕に照準を合わせない調整を行っている。ロバーツ監督はＷＢＣ代表に入らず、先発復帰へ向け調整している朗希について「