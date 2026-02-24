ファミリーレストラン「ココス」の初の公式ファンブック「COCO'S LOVE BOOK」が、2026年2月24日にKADOKAWAから発売しました 。価格は1320円（※電子版は924円）です。全国の書店、コンビニエンスストア、Amazon、楽天ブックスなどで購入できます。ドリンクバーのウラ技もファンブックの目玉は、総額3000円分のお得なクーポンです。1グループ1会計ごとに1枚使える「500円割引券」が6枚付いています。有効期限は27年2月23日までです