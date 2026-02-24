セキュアが３日続伸している。同社は前週末２０日の取引終了後、無人決済店舗システムや無人オーダー決済端末などを展開するＴＯＵＣＨＴＯＧＯ（東京都港区）の株式を取得し、子会社化すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。ＪＲ東日本傘下のＪＲ東日本スタートアップが保有する株式の一部に加え、サインポストやＫＤＤＩ傘下のＫＤＤＩ新規事業育成３号投資事業有限責任組合が保有する全株式