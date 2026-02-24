エムアップホールディングスが続伸している。前週末２０日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を１４５万株（自己株式を除く発行済み株数の２．０％）、または１０億円としており、材料視した買いが入っている。取得期間は２月２４日から７月３１日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするほか、株主還元の拡充及び資本効率の向上のために自社株買いを行うという。 出所：MINKABU