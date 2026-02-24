パイロットコーポレーションが堅調推移。同社は前週末２０日の取引終了後、東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）において、２４日に取得総数２１１万９０００株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．６８％）、取得総額１０６億円を上限とする自社株買いを実施すると発表。２４日朝の自己株式立会外買付取引情報によると、パイロットは同日、上限となる２１１万９０００株を１株４８４５円で