ＥｄｕＬａｂが軟調。同社は前週末２０日の取引終了後、３４万９４００株の立会外分売を実施すると発表しており、短期的な需給面への影響が警戒されているようだ。株主から一定数量の売却意向があったことに加えて、株式の流動性向上を図るのが狙い。分売予定期間は３月３～５日で、分売値段は分売実施日の前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は１人につき１万株（売買単位１