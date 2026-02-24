日本リーテックは朝高後に下げに転じた。前週末２０日の取引終了後、既存株主を売り出し人とする１４９万４８００株の売り出しと、上限２２万４２００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施すると発表しており、株式需給の一時的な悪化を警戒した売りが優勢になっている。 一定以上の浮動株時価総額が求められるＴＯＰＩＸへの組み入れ維持に向けた対応を検討するなか、今回の売り出しにより市