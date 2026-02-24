午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９８９、値下がり銘柄数は５５４、変わらずは４９銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、精密機器、空運など。値下がりで目立つのは銀行、証券・商品、保険など。 出所：MINKABU PRESS