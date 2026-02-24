感染の可能性がある行為があった後でも、速やかに対応することで感染を防げる可能性があります。曝露後予防は感染リスクのある行為の後に抗HIV薬を服用する緊急的な予防法であり、早期に開始するほど効果が高まります。また、不安を抱えたまま過ごすのではなく、早期に医療機関や保健所に相談することで、適切なアドバイスや必要な検査を受けられます。ここでは、曝露後予防の実施方法と医療機関での早期相談の意義について解説し