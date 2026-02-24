オムロンヘルスケア株式会社は2025年11月14日 に 都内 で開いた 記者発表会 で 、循環器事業の新たな戦略を発表しました。同社は2026年1月1日付で、JSR株式会社が展開する「ハートノート（長時間ホルター心電図解析サービス）事業」を承継。心電事業に関して、家庭から医療機関での診断、治療領域までの拡大を図り、「Going for Zero 脳心血管疾患の発症ゼロ」をビジョンに掲げ て 心疾患の早期発見と重症