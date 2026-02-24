外傷や血管の脆弱性以外にも、椎骨動脈解離の発症リスクを高める要因は複数存在します。高血圧による持続的な血管壁への負担、動脈硬化による血管の柔軟性低下、感染症や炎症性疾患に伴う血管壁の変化など、さまざまな因子が解離のリスクに関わっています。これらの危険因子は複数が重なることで、リスクがさらに高まることも知られています。ここでは、高血圧や動脈硬化、感染症といった椎骨動脈解離に関連する危険因子について解