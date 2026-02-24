飯豊町の原野に、「木くず」およそ82トンを不法に投棄したとして、きょう77歳の会社役員の男が警察に逮捕されました。 警察によりますと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の疑いで逮捕されたのは、山形県飯豊町白川に住む77歳の会社役員の男です。 長井警察署によりますと、男は去年6月ごろや8月ごろに、複数回にわたり飯豊町大字上原地内の原野に、廃棄物である「木くず」およそ82トンを捨てた疑いが持たれています。 警