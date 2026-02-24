マッシュビューティーラボが展開する、トータルビューティーブランド「Celvoke（セルヴォーク）」は、2月25日にベースメイクアイテムを4種発売します。ラインアップは、ルースパウダー1種・プライマー1色・ブラシ1種・ファンデーション1色。2月18日より全国にて予約開始となります。肌を満たすうるおいと、湿度を感じるレア質感。水を抱えたグロウな輝きが映え渡る、私だけの“生ツヤ肌”へ。■セルヴォーク レアグロウ エアリー