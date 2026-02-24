【その他の画像・動画等を元記事で観る】 永瀬廉と吉川愛がダブル主演をつとめる映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）より、キャラクターポスター全5種が一挙公開。 さらに新場面写真も公開。また、豪華キャストが勢揃いする完成披露試写会の実施が決定した。 ■主要キャラクター5人それぞれの想いが映し出されたキャラクターポスター5種 このたび解禁されたのは、本作の主要キャラクター5人