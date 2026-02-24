24日10時現在の日経平均株価は前週末比408.40円（0.72％）高の5万7234.10円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は989、値下がりは554、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を246.01円押し上げている。次いでフジクラ が63.17円、ファナック が31.92円、イビデン が31.62円、住友電 が24.47円と続く。 マイナス寄与度は147.6