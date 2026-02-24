フォークシンガー松山千春（70）が22日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。同日に行われた中央競馬フェブラリーS（G1、ダート1600メートル、東京）にかけたと明かした。「今日はフェブラリーステークスが今年初めての競馬（G1）がありまして。1番人気、2番人気、3番人気の上位3頭が入りましたんで。俺たち競馬好きの人間からしたら『何だよ、これ』みたいな」と切り出した。「競馬に勝つっていう人はよ