パ・リーグの最多勝利投手を見ると、2020年以降はリーグ優勝チームのエースが同賞受賞している確率が非常に高い。▼2020年以降のパ・リーグ最多勝投手【2020年】リーグ優勝：ソフトバンク千賀滉大（ソフトバンク）石川柊太（ソフトバンク）涌井秀章（楽天）【2021年】リーグ優勝：オリックス山本由伸（オリックス）【2022年】リーグ優勝：オリックス山本由伸（オリックス）【2023年】リーグ優勝：オリックス山本由伸（オリックス