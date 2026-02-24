ある日送られてきた後輩からのメール。その真意に気づいたのは、ずっと後でした。知人から聞いたお話を紹介します。 後輩 私は40代の会社員です。 会社には、私が新人教育を担当した後輩のCがいました。最初は緊張していたCですが、元々人懐っこい性格ということもあって、すぐに懐いてくれた記憶があります。 私自身そんなCをかわいく思っていましたし、彼女が独り立ちできるよう精一杯指導しました。 そんなCでした