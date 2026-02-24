先住の猫ちゃん達が、後からやってきた妹分の猫ちゃんと仲良くなるまでの軌跡が感動的と話題です。動画には「何て優しいお兄ニャン！」「素敵な家族ですねー」等のコメントが寄せられ4.5万回以上再生されています。 【動画：新たに子猫を迎えた結果→２匹の先住猫が、仲良くなろうと奮闘して…『優しさあふれる行動』】 ニーニャちゃんとの出会い Instagramアカウント「go.alba_selva」に投稿されたのは、先住の猫