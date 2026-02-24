捜査機関が被疑者を逮捕したり家宅捜索したりする際、裁判所に「逮捕状」や「捜索差押許可状」を請求する。この手続きについて、休日や平日夜間の対応を東京と大阪の裁判所に集約する方向で、最高裁が調整を始めたと報じられた。警察官や検察官が逮捕状などを請求すると、裁判官は捜査側から提出された資料を精査し、令状を発付するかどうかを判断する。朝日新聞によると、こうした審査手続きについて、最高裁は「オンライン化され