ハル・シティMF平河悠が負傷離脱へイングランド2部チャンピオンシップのハル・シティでプレーするMF平河悠が足首の負傷で長期離脱を余儀なくされたようだ。現地メディアによれば6週間の離脱が見込まれ、手術が必要な場合は今季絶望の可能性もあるという。25歳の平河は今冬に英2部ブリストル・シティからハルへ期限付き移籍。現地時間2月21日の第33節QPR戦（1-3）で2試合ぶりに先発出場していたが、後半12分に負傷交代となった