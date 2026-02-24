お笑いコンビ「Ｔａｋｅ２」の深沢邦之が２４日に自身のインスタグラムやブログを更新し、約４０年間所属した芸能事務所「株式会社佐藤企画」を離れ、今後はフリーとして活動することを報告した。相方の“東ＭＡＸ”こと東貴博も同様に独立するという。同事務所は公式サイトを通じて、今年１月末をもってタレントマネジメント業務を終了したと発表しており、所属していたタレントのはしのえみも２１日にフリー転身を報告している