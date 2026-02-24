牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、きょう24日午前10時から『牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め定食』の販売を開始した。【写真】サラダなしの『牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め』も同店の代表的な商品の牛焼肉と、海のミルクと言われるほどのぷりぷり濃厚な味わいの牡蠣を使用。この主役級の具材を、オイスターソースをベースとした甘味・コク・うま味を感じられる仕上がりの同店特製オイスターダレでたっぷり絡