気象庁は２３日、関東地方で「春一番」が吹いたと発表しました。去年、関東では春一番は吹いておらずおととしの２月１５日以来、２年ぶりとなりました。また栃木県内は気温が上がり佐野で23．９度と２月の観測史上最高を観測しました。 気象庁によりますと、２３日午前９時までの最大瞬間風速は、東京都心部で風速１３．５メートル、千葉市で風速２０．８メートルとなっています。 発達中の低気圧の影響で南部を中心