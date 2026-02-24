パラマウント・スカイダンスとネットフリックス、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米メディア大手パラマウント・スカイダンスが、同業ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）に対し、買収額の引き上げを提示したことが23日、分かった。複数の海外メディアが報じた。米動画配信大手ネットフリックスによる既存の買収計画を阻止し、巻き返しを図る狙い。報道によると、