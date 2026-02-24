鹿沼市で２１日起きた山林火災は、発生から３日目を迎えた２３日も懸命の消火活動が続けられました。今も鎮火の目途は立っていません。 鹿沼市上南摩町で２１日午後１時すぎに発生した山林火災は鎮火にいたらず、２３日も午前９時ごろから自衛隊の大型ヘリ２機が入れ替わりで消火活動を行いました。 鹿沼市消防本部によりますと、今回の火災が最初に発生したのは南摩ダムから北西に約１．５キロメートルの場所で、北側に延