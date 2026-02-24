午前7時半ごろ、群馬県富岡市で住宅が焼ける火事がありました。火はすでに消し止められましたが、逃げ遅れた人が2人いるという情報もあり、警察と消防が確認を急いでいます。午前7時半ごろ、富岡市中高瀬の木造2階建ての住宅で「家が燃えています」と近くに住む人から119番通報がありました。消防によりますと、ポンプ車など5台が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、「建物内に2人、高齢者が取り残されている」とい