人気アーティストグループ「XG」のプロデューサー、SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が、コカインを持っていた疑いで現行犯逮捕された。警視庁には2025年3月、薬物使用に関する情報提供があったといい、共に逮捕された3人の中にはエイベックス社員もいる。警視庁は事件の全容解明を進めている。XGワールドツアーの真っただ中に逮捕23日午前8時過ぎ、東京駅で警視庁の捜査員に連れられていく男。取材班：いま、SIMON容疑者が捜査