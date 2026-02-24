お笑いコンビ、Take2深沢邦之（59）が24日、ブログを更新。所属事務所のマネジメント業務終了にともない、今後はフリーとして活動することを報告した。所属事務所の佐藤企画は公式サイトで「弊社は諸般の事情により、2026年1月31日をもちまして、タレントマネジメント業務を終了いたしました」と発表。深沢は「という事で深沢邦之はフリーです有無を言わさずフリーです」と言及した。「大学一年生の時に欽ちゃんの元を訪ねてこの