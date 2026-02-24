にしき食品は「学校のカレープロジェクト」の一環として宮城県岩沼市立玉浦小学校の児童と一緒に企画開発したレトルトカレー2品を2月13日から数量限定で発売した。同社が運営するNISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）の公式オンラインショップと実店舗、無印良品の宮城県内実店舗、仙南エリアの郵便局（簡易郵便局を除く）で販売し、岩沼市のふるさと納税返礼品としても提供する。「学校のカレープロジェクト」は小学生が考