福井稔社長国分中部（名古屋市、福井稔社長）は1月30日、名古屋東急ホテルで「2026年春夏商品展示会」を開催、得意先各方面から820人が来場した。今回は「食で、地域を動かす。未来を動かす。」がテーマ。朝礼で福井社長は「国分グループ、セントラルフォレストグループともに、今年1月から新たな長期経営計画に突入した。新長計では未来志向をコンセプトとして掲げている。ぜひわれわれの志向するところをご理解いただきなが