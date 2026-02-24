仕事でもプライベートでも活躍する、大容量のトートバッグ。ダイソーのトートバッグは生地がしっかり＆縫製も丁寧で、荷物が多い日の頼れる存在です。メイン収納は18インチのモバイルモニターが入るサイズ感で、まとめて持ち歩きたい人ぴったり。動物モチーフの刺繍がポイントで、シンプルながらもかわいいデザインです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：刺繍ボックストートバッグ（クマ、ナマケモノ）価格：￥550（税込