セリアをパトロールしていると、文房具売り場で気になるアイテムを発見しました。がま口財布のようなデザインになったシールで、家計簿管理にピッタリな商品。手帳やノートなど、紙派の方におすすめな便利グッズです。キレイにはがせるのも魅力で、家計簿のモチベーションが上がること間違いなしですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：書き込めるシール ログ お金 72片価格：￥110（税込）内容量：72片（12片×6シート