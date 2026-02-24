セリアの収納コーナーで、一際目を引くおしゃれなアイテムを発見しました。ケースに施された細かな波々デザインが特徴の「リップル」シリーズから、レトロポップな配色が仲間入り！見た目の可愛さはもちろん、使う人の好みに合わせて「仕切りの位置を自由に変えられる」という実用性の高さまで兼ね備えてたったの100円！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：リップル03ポップ価格：￥110（税込）サイズ（約）：80×121×H11