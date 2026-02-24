25日(水)は、低気圧が九州や四国付近を進み西日本から東日本の広い範囲で前線が停滞する見込みです。全国的に雨の降る天気になるでしょう。25日午前9時の予想天気図です。九州の西に低気圧があって四国の南へと進むでしょ。東西にのびる前線の影響で、西日本から東日本の広い範囲で暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定になりそうです。激しい雨が降り、大雨のところもある見込みです。雨と風の予想ですが、24日(火