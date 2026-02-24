重要鉱物をめぐる供給先の多角化に向け、赤沢経済産業大臣はG7＝主要7カ国の閣僚らと意見交換し、同志国との議論に今後も建設的に関与していく考えを示しました。【映像】赤沢大臣の様子オンラインで開かれたG7の貿易大臣会合では、中国によるレアアースの輸出規制強化を念頭に、供給先の多角化に向けた連携について話し合われました。赤沢大臣は「代替供給源を形成していくことが喫緊の課題だ」という認識を示したうえで、