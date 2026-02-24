「令和の峰不二子」と称されるモデルでインフルエンサーの阿部なつき（26）が23日、自身のインスタグラムを更新。京都を訪れた様子を投稿した。「Kyoto, Arashiyama.」と題し、黒のニットトップスにレギンスのようなパンツルックのボディーラインの曲線美が際立つコーディネート。渡月橋をバックにしたポニーテールショットをアップし「黒を纏って、風情ある街を歩く贅沢な時間」とつづった。ファンやフォロワーからも「お洒落コー