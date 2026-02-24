小泉防衛大臣は太平洋島しょ国の国防大臣会合に出席し、防衛当局の実務者を日本に招く人的交流を新たに始めるなど、防衛協力を推進していくことを確認しました。【映像】会合に出席する小泉防衛大臣の様子小泉防衛大臣「日本と太平洋島しょ国をつなぐ太平洋を「平和の海」として共に守り抜くため、結び付き・連結を強化し、自律的で強靭な地域を共に築き上げていくことを呼びかけました」小泉大臣は会合で講演し、人的交流や気