中日の田中幹也内野手が２４日、沖縄・北谷キャンプでの朝スピーチで、昨年１２月に第一子の女の子が誕生したことを明かした。ナインやスタンドからの拍手に笑みを浮かべながら、「娘が大きくなるまで野球をやりたいと思ってますし、パパが野球をやっていただけじゃなくて、バンテリンドームでプレーしていたのを覚えているよって言われるまで、頑張りたいと思います。妻が、死ぬ気になって産んでくれたので、僕も死ぬ気で野球