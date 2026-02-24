俳優の中田クルミが２４日、ＮＨＫ「あさイチ」に出演。着用した衣装について驚きの説明を行った。この日は手芸特集で、手芸が得意な中田は、黒ベースでさまざまな色の花のモチーフがパッチワークのように編み込まれたキュートなカーディガンを着用。実は「あさイチの出演が決まってから編みました。４日ぐらいで。気合入れて編んでみました。できるもんなんです」と、わずか４日で編み上げたと驚きの告白。「一張羅です」と