グラビアアイドルちとせよしの（26）が23日、自身のインスタグラムを更新。デジタル写真集の衝撃的オフショットを投稿した。「sabraさん最新デジタル写真集からオフショット『恋人はピンク色2』もう見てくれましたか？」とつづり、「珍しいテイストの衣装でしたこういうのも好き！」とランジェリーをつけずに背中やバストを大胆に披露したデザインの衣装を公開した。デニムを太ももまで下げたバックショットなどもアップし「今