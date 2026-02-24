みなさま、こんにちは。十束おとはです。もうすぐ季節は春。立春は終わっているので、暦の上ではもう春ですね。私も少しずつ(主に期間限定の食べ物を通して)春の訪れを感じている、今日この頃です。今回は、春のおでかけにぴったりな場所を3つお届けします！ぜひ参考にしてみてくださいね。?Bacha Coffee 銀座“コーヒー界のエルメス”と呼ばれているモロッコ発・高級コーヒーブランドの日本初上陸旗艦店。まるで映画の中に入った