大雪に見舞われたニューヨーク・マンハッタン＝23日（共同）【ニューヨーク共同】米北東部沿岸が22〜23日に猛烈な寒波に襲われ、23日午後までにロードアイランド州で積雪約92センチ、ニューヨークのセントラルパークでも約50センチと、記録的な大雪となった。吹雪で交通機関の遅れや運転見合わせが相次ぎ、多くの学校や企業が休校や休業を余儀なくされ、影響は数百万人に及んだ。一部では停電も発生した。米国立気象局は22日