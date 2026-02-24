ボクシングの世界スーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が元世界バンタム級2団体統一王者の中谷潤人（M・T）を迎える一戦が5月2日に東京ドームで行われると米国の老舗専門誌「ザ・リング」が23日、報じた。（共同）