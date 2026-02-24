群馬・国道17号「渋川西バイパス」3月14日開通！ 渋川〜金井間ついに繋がる2026年2月18日に国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所は、国道17号「渋川西バイパス」の未開通区間となっていた渋川市渋川から同市金井までの延長1.9kmについて、2026年3月14日15時30分に開通すると発表しました。今回の開通により、どのような効果がもたらされるのでしょうか。【画像】うわぁ！ そこが繋がるの!? 「開通区間」を画像で見る！