今週は関税問題でボラタイルな展開ながら下値は堅い 今週の日本株相場は強弱材料が複雑に交錯し、ボラタイルな展開となるだろう。 3連休明けの東京市場は、トランプ米大統領が通商法122条に基づき全世界への一律関税を15%に引き上げると表明したニュースを嫌気する形で、輸出関連株を中心に売りが先行する可能性が高い。米国最高裁が相互関税策を無効と判断したことで一旦はコスト上昇圧力の低下が期待されたものの、トラ